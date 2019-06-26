Мэр города в Донбассе попал под обстрел украинской армии

Глава города Горловка, находящегося на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), попал под обстрел украинской армии. Видео с места происшествия опубликовал телеканал «Звезда».

Уточняется, что инцидент произошел во время осмотра поселка Зайцево, ранее загоревшегося после украинской атаки. Приходько осматривал поврежденный дом, когда на него и его спутников навел огонь корректировщик.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приступили к отводу своих сил в районе Станицы Луганской. Это подтвердили представители ОБСЕ запуском сигнальной ракеты. Вслед за ними приступили к отходу и украинские части.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе. В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в ЛНР. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

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