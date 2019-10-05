В России заявили о возможности встречи в «нормадском формате»

Представитель России при Постоянном совете ОБСЕ Александр Лукашевич завил о возможности саммита в «нормандском формате» при сохранении положительной динамики мирного урегулирования в Донбассе. Пресс-релиз опубликован на сайте МИД России.

Лукашевич рассказал, что перспектива проведения саммита «нормандской четверки» станет понятной «после подтверждения разведения сил и средств в Петровском и Золотом».

«В нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины», — говорится в сообщении.

Лукашевич напомнил, что понимание необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе «формулы Штайнмайера» пришло именно после встреч в «нормандском формате» в 2015 и 2016 годах.

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«Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребована. Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в "нормандском формате" только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании», — считает постпред.

«В нынешних условиях не может быть никакого "плана Б". Единственно возможный путь — политико-дипломатическое урегулирование кризиса», — подчеркнул он.

Ранее 4 октября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на предстоящих переговорах «нормандской четверки» в Париже хочет лично услышать, чего именно ждет от Киева президент России Владимир Путин. Также украинский лидер надеется получить от глав Франции и Германии ответ на вопрос, как далеко готовы зайти эти страны в своей поддержке Киева.

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1 октября Украина и самопровозглашенные республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера». Ее согласование сторонами было одним из условий проведения очередного саммита «нормандской четверки». Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе региона. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов закон вступит в силу на постоянной основе.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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