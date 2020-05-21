Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту

Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках от президентской четы лидерам мировых держав ко Дню вышиванки, среди которых обнаружился несуществующий президент. Официальное сообщение опубликовала пресс-служба главы государства.

Среди президентов, которым Зеленский подарил вышиванку, перечислен президент Канады, однако такой должности не существует. Формально главой государства является королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Джанстин Трюдо возглавляет правительство.

Как уточняет «Европейская правда», позже пресс-служба исправила свое сообщение, заменив президентов на «лидеров».

Ранее команда Зеленского уже допускала ошибки в отношении Канады. В июле 2019 года на официальном сайте украинского лидера анонсировалось, что он посетит столицу страны Торонто, в то время как столицей Канады является Оттава. Позже Зеленский, по-английски обращаясь в Twitter к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, нарек канадцев жителями Канадии (Canadia). Пост был оперативно удален, а затем вновь появился в профиле главы государства в исправленном виде.

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