Лукашенко предрек поражение разжигающих волнения кукловодов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек поражение «кукловодам», разжигающим волнения в стране. Об этом он заявил во время послания белорусскому народу и парламенту, трансляция доступна в YouTube.

Однако белорусский лидер призвал уберечь молодежь от «пагубных поступков», так как она может пострадать в результате протестной активности.

Также Лукашенко отметил, что считает отношение молодежи к нему несправедливым. Он рассказал о белорусских студентах, которые оказались в трудной ситуации в Польше во время пандемии коронавируса и «диктатор» (Лукашенко — прим. «Ленты.ру») им помог и «за это получил», так как сейчас эта молодежь «постится и хайпуется» на протестах.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. Он жаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию со стороны иностранных «кукловодов». По словам Лукашенко, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти.