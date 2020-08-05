Соперница Лукашенко пожаловалась на угрозы с украинского номера

Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская пожаловалась, что ей поступают угрозы с украинского номера телефона. Об этом она рассказала в интервью «Настоящему времени».

Неизвестный угрожал Тихановской тюрьмой и детским домом для ее детей. «Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала», — описала она свои первые эмоции.

По словам кандидата, позже она почувствовала огромную ответственность за людей, которые поверили в ее мужа Сергея, экс-кандидата в президенты Белоруссии, а затем и в нее. «Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше», — сказала она.

Ранее на угрозы пожаловался другой кандидат в президенты, Андрей Дмитриев. Он сказал, что переживает за семью и соратников, поскольку «никакого оберега от этого ни у кого в Белоруссии нет». Сама Тихановская также ранее сообщала, что в ее адрес и адрес ее детей поступают угрозы. Позже она вывезла детей в одну из стран Евросоюза.