Соперник Лукашенко пожаловался на угрозы

Соперник Александра Лукашенко в борьбе за пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев пожаловался на угрозы, передает РИА Новости.

«Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами», — сказал Дмитриев.

Кандидат в президенты отметил, что переживает за семью и соратников, поскольку «никакого оберега от этого ни у кого в Белоруссии нет».

Дмитриев не обращался в правоохранительные органы, так как не хочет «повышать этот градус». «Если увижу, что достигнут какой-то совсем неприемлемый уровень, конечно, я это сделаю. И все-таки нет ясности, кто это пишет», — добавил он.

В середине июня еще одна участница президентской гонки Светлана Тихановская заявила, что в ее адрес и адрес ее детей поступают угрозы. Позже она вывезла детей в одну из стран Евросоюза.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок.