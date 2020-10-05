В Турции разъяснили новые правила заселения в отель для россиян

Представители турецких отелей и принимающих компаний разъяснили, как введение новых правил заселения на фоне пандемии коронавируса повлияет на условия размещения российских туристов. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно изменениям, с 1 октября в Турции некоторым категориям граждан для заезда в объект размещения требуется получать HES-код — своеобразный «код здоровья», содержащий информацию о месте нахождения и истории перемещений человека.

По данным источников АТОР, на россиян, прибывающих на отдых, в целом нововведение пока не распространяется — речь идет о турецких гражданах и иностранцах, проживающих на территории страны.

При этом указанный код может потребоваться для совершения ряда действий — к примеру, чтобы самостоятельно, без помощи туроператора, приобрести авиабилет для полета внутри Турции или билет на междугородний автобус.

В такой ситуации путешественнику из России придется получить HES-код, обратившись за помощью к местным жителям, — так как код приходит только на турецкие SIM-карты, — и отправить на нужный номер сообщение с личными данными.

2 октября источник «Московского комсомольца» сообщил, что российские туроператоры начали рассматривать варианты эвакуации туристов из Турции из-за распространения коронавирусной инфекции. По словам эксперта, представители индустрии морально готовы к эвакуации. При этом собеседница издания выразила надежду, что этого не произойдет, «так как любой форс-мажор несет за собой большие проблемы, вплоть до ухода с рынка».