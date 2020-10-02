Российская туристка описала отдых в Турции словами «выброс денег на ветер»

Российская путешественница описала проблемы, с которыми столкнулась во время отдыха в Турции, и назвала поездку «выбросом денег на ветер». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «ЯТурист» на платформе «Яндекс Дзен».

По словам туристки, она отдыхала в отеле в Анталии и решила отправиться на экскурсию в Стамбул, которая обошлась ей в 180 долларов (14 тысяч рублей). В стоимость поездки входили авиаперелет в место назначения и обратно, трансфер из отеля в аэропорт, обед в ресторане, а также сама экскурсия по главным достопримечательностям города.

Кроме того, участники должны были сходить на шопинг и прокатиться на катере по проливу Босфор. Вдобавок отмечается, что у путешественников была возможность посетить дополнительные экскурсии.

Согласно рассказу россиянки, по прибытии в Стамбул отдыхающих посадили в автобус и без остановок три часа возили по городу. При этом все были в медицинских масках. Россиянка добавила, что после обзорной экскурсии они должны были сесть на катер, однако его пришлось ждать лишние 30 минут.

В связи с опозданием судна туристам не удалось посетить магазины, поход в которые был ими оплачен заранее. Женщина пожаловалась, что у них также не было времени для прогулки по Стамбулу, поскольку они вышли из автобуса всего раз — на пристань.

Отмечается, что путешественница осталась недовольна поездкой и описала экскурсию словами «выброс денег на ветер». Так, например, она не увидела главные места Стамбула вживую, только через окна автобуса.

Ранее в сентябре российская туристка назвала способ избежать наглого обмана приезжих в Турции. Блогерша Мария Червоткина сообщила, что турки постоянно пытались ее обсчитать, особенно в такси.