Россиянка прокомментировала новые ограничения в Турции фразой «ехать нет смысла»

Россиянка, временно проживающая в Турции, возмутилась введением ограничений на турецких курортах и прокомментировала их фразой «ехать нет смысла». Своим мнением девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как заметила путешественница, за последние недели статистика заболеваемости коронавирусом вновь начала ухудшаться из-за людей, «дорвавшихся до кафе и ресторанов».

В итоге правительство решило вернуть некоторые ограничительные меры, в том числе для туристов. Так, в Турции снова вводится комендантский час с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника, а граждане некоторых стран (Великобритании, Бразилии, Дании и Южной Африки) по приезде будут вынуждены отправиться на двухнедельный карантин.

Однако самая важная мера, по мнению девушки, — это закрытие ресторанов и кафе по всей Турции с 13 апреля по 12 мая.

Из-за неработающего общепита, считает туристка, отправляться в самостоятельное путешествие по стране нет никакого смысла. «Если ехать, то только по путевке в отель», — подытожила россиянка.

Ранее в феврале министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой объявил дату начала курортного сезона в Турции. Он должен был начаться в апреле сперва в районе Анталье, а позже — на побережье Эгейского моря. По словам политика, турецкие курорты готовы принять около 31 миллиона отдыхающих.