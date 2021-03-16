Стало известно о надвигающемся на Турцию дефиците мест на курортах

Надвигающийся на Турцию дефицит мест в отелях может возникнуть из-за ажиотажного наплыва туристов в курортном сезоне 2021 года. Об этом стало известно порталу «Турпром».

Как сообщается, всплеск внутреннего туризма в Турции происходит во время национального праздника Рамадан — в этом году великий Пост для мусульман продлится с 13 апреля по 12 мая, а день разговения, или Ураза-байрам, придется на 13 мая.

Президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции Юлкай Атмака подтвердил, что местные гости являются незаменимым сегментом туристической отрасли страны, так как они обеспечивают большую часть загрузки отелей в период Рамадана.

Более того, для турецких отелей внутренние туристы выгоднее иностранных — турки оплачивают бронирования напрямую, без посредников в виде туроператоров. При этом цена жилья для местного рынка выше, чем для крупных зарубежных турагентств.

16 марта сообщалось о двух условиях отмены жестких требований для туристов, въезжающих в Турцию. Так, власти страны готовы ослабить действующие ограничения после 15 апреля в случае снижения количества регистрируемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.