Врач рассказала об обостряющихся в солнечную погоду болезнях

Солнечный свет может обострять некоторые болезни. Об этом «Москва 24» рассказала врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

По ее словам, есть два типа людей, плохо реагирующих на солнечную погоду. Во-первых, у некоторых бывает аллергия на солнце. Она обычно связана с дисбактериозом и дефицитом витамина D. Во вторую группу входят пациенты с сосудистыми заболеваниями печени, из-за солнечного света у них начинается ангионевротический отек. «Ангиоотек формируется, как правило, при инвазии либо вирусах», — пояснила медик.

Она добавила, что люди с проблемами с печенью тяжело переносят солнце, так как оно активизирует выработку определенных гормонов, и на теле появляются гормональные пятна.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об опасном ультрафиолетовом излучении в мае, а на юге страны — в середине-конце апреля.