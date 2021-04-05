Россиянам предрекли опасное солнце

Индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнет достигать опасных показателей примерно в мае, на юге России — в середине-конце апреля. Об опасном солнце предупредил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, самое опасное излучение появляется, когда солнце находится высоко в небе. «Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается», — пояснил синоптик.

Он порекомендовал россиянам наслаждаться апрельским солнцем, поскольку оно безопасно. «В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например», — добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд рассказал об угрозе летней засухи в нескольких российских регионах. Речь идет о Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также о юге Центрального Черноземья: Воронежской, Тамбовской областях. Риск сформировался из-за дефицита продуктивной влаги в почве.

При высоком уровне УФ-индекса необходимо пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и носить одежду с длинными рукавами. При экстремальном индексе в полуденные часы лучше оставаться дома.