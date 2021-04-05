Доктор Комаровский раскрыл способ распознать аллергию

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал способы распознать аллергию. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

По словам специалиста, симптомы можно разделить на пять групп. Первый — со стороны дыхательных путей: заложенность носа, кашель, осиплость голоса и затрудненное дыхание.

Ко второй группе относятся симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом: тошнота, рвота, боли в животе. Третья группа кожных симптомов включает в себя зуд, покраснение, сыпь и отечность.

Кроме того, аллергия проявляется со стороны глаз путем слезотечения, покраснения и жжения. Также не исключены такие симптомы, как слабость, бледность, расстройство сознания, снижение артериального давления и холодный пот.

Раннее в марте аллерголог Елена Бобрикова дала россиянам несколько советов по защите в сезон аллергий. Так, чтобы избежать аллергии, врач порекомендовала носить очки и маску на улице, орошать слизистую носа солевыми растворами, а также принимать душ и менять одежду по возвращении домой.