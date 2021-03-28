Врач рассказала о пользе пандемии для облегчения весенней аллергии

Врач-терапевт Людмила Лапа раскрыла россиянам неочевидные плюсы пандемии для аллергиков в весенний период. Об этом она рассказала в беседе с RT.

По словам врача, сохраняющийся масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса, может быть полезным и снизить риски для иммунной системы.

Так, терапевт пояснила, что с марта по апрель следует с особой осторожностью посещать парки — как раз в этот период вместе с таянием снега и образованием пыльцы грибков (перегноя) проявляются первые симптомы аллергии у людей.

«Идем в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдет через нее», — посоветовала Лапа. Помимо этого, для защиты от пыльцы врач порекомендовала аллергикам назальные фильтры, которые вставляются в нос.

Как отметила Лапа, помимо пыльцы деревьев, сильную аллергию могут вызывать цветение различных трав, например одуванчиков.

Раннее в марте аллерголог Елена Бобрикова дала россиянам несколько советов по защите в сезон аллергий. Так, чтобы избежать аллергии, врач порекомендовала носить очки и маску на улице, орошать слизистую носа солевыми растворами, а также принимать душ и менять одежду по возвращении домой.