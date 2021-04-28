Тяжелый COVID-19 связали с недостатком двух веществ в организме

Тяжелое течение COVID-19 может быть связано с недостатком двух веществ в организме — витаминов группы В, в частности В12, а также железа. Об этом «Ленте.ру» рассказала диетолог сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха.

«При недостатке этих веществ может развиться анемия — состояние, которое зачастую приводит к недостаточному поступлению кислорода в организм и снижает его способность противостоять инфекции», — сказала Макуха.

Она добавила, что дефицит витамина D может негативно отражаться на работе иммунной системы человека, что также не лучшим образом влияет на течение коронавируса.

«У людей с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, почечная недостаточность, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания болезнь может протекать тяжелее ввиду общей ослабленности организма и снижения резервных и адаптивных способностей», — добавила диетолог.

Макуха подчеркнула, что принимать витамины без консультации со специалистом опасно для здоровья. Она рекомендовала обсудить этот вопрос с терапевтом или диетологом.

Ранее врач-терапевт Оксана Драпкина заявила, что россияне стали хуже засыпать во время пандемии. Она добавила, что физическая активность россиян в период самоизоляции снизилась, но увеличилась потребность в онлайн-тренировках.