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Проценко рассказал о сложностях лечения мутировавшего COVID-19

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Денис Проценко
Денис Проценко
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

COVID-19 за последние полтора года мутировал, поэтому сейчас у врачей возникают сложности с его лечением. Об этом рассказал главный врач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко. Его слова приводит радиостанция «Эхо Москвы» в своем Telegram-канале.

По его наблюдениям, вирус меняется, потому что проверенные методы лечения уже не работают, как прежде.

«В последнее время мы периодически видим неуспехи терапии. Что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года изменил свое лицо, мутировал», — рассказал Проценко.

Единственный действенный способ обезопасить себя от инфекции, по мнению врача, — это вакцинация.

10 июня заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коллективный иммунитет у 60 процентов населения России сформируется к осени, так как вакцины производятся в достаточном количестве.

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