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Глава центра Гамалеи объяснил рост заболеваемости коронавирусом в России

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Рост заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, связан с ростом мобильности граждан летом и увеличением общения. Такое объяснение озвучил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», — сказал он.

По словам Гинцбурга, чтобы защитить себя, надо вакцинироваться от COVID-19. Он объяснил, что те, кто вакцинируются, переносят болезнь в легкой форме.

За последние сутки в России впервые с марта выявили более 10 тысяч случаев коронавируса — 10 407. По данным на 8 марта показатель составлял 10 253.

На данный момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После «Спутника V» регистрацию прошли еще три отечественные вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная «Спутник Лайт».

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