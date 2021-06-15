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Российский губернатор предложил давать выходной привившимся от COVID-19

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Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

Россиянам, сделавшим прививку от COVID-19, следует предоставлять оплачиваемый выходной. Такое мнение выразил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает во вторник, 15 июня, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«У некоторых наших граждан есть переживания за то, что первый день после прививки будет сложный, поэтому им нужно дать возможность побыть дома», — пояснил он.

Глава области попросил поддержать данную инициативу Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области. Предполагается, что жители региона получат по выходному дню после каждого этапа вакцинации.

По информации пресс-службы, в регион поступило свыше 350 тысяч комплектов вакцины от коронавируса. В прививочной кампании участвуют свыше 60 медицинских учреждений, работает 126 прививочных пунктов, а также выездные бригады вакцинации в торгово-развлекательных центрах, вузах, на предприятиях. Маломобильные граждане могут сделать прививку на дому.

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