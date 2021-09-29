В России выявили 22 430 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 22 430 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 487 138. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 29 сентября.

22 430 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 21 559 случаев заражения. Прирост составил 0,3 процента.

Больше всего случаев COVID-19 выявили в Москве (3004), Санкт-Петербурге (1933) и в Московской области (1223). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (10), Чукотском автономном округе (14) и в Магаданской области (16).

За сутки скончались 857 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 206 388 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 456, общий — 6 653 941.