В России второй день подряд установлен рекорд по числу смертей от COVID-19

В России второй день подряд фиксируют максимальное число смертей от коронавируса за сутки

В России второй день подряд установлен рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки — скончались 857 человек. Это максимум с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду, 29 сентября, в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

857 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее, 28 сентября, в стране было выявлено 852 летальных исхода.

В Москве за сутки скончались 65 пациентов, в Санкт-Петербурге — 60, в Московской области — 13. Общее число смертей с начала пандемии составило 206 388.

Всего за минувшие 24 часа в стране выявили 22 430 новых случаев заражения. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 487 138.