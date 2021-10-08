Голикова уточнила число полностью привитых от коронавируса россиян

Число полностью привитых от коронавируса россиян составило 42,4 миллиона. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Она также уточнила, что по данным на 8 октября, вакцинацию первым компонентом прошли 47,8 миллиона россиян, а повторно привились 2,1 миллиона человек.

«Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация», — отметила вице-премьер.

Согласно официальным данным Росстата, смертность в стране за август возросла на 32,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Из этой доли 81,7 процента приходится на смертность от коронавируса.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что Россия близка к негативному рубежу в 30 тысяч заболевших COVID-19 за сутки. Она отметила, что на протяжении всей пандемии в стране суточный показатель прироста не превышал этот порог.