Голикова заявила о «негативном рубеже» в России из-за коронавируса

Вице-премьер Голикова заявила о приближении рубежа в 30 тысяч заболевших COVID-19 в России

Россия близка к негативному рубежу в 30 тысяч заболевших COVID-19 за сутки. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова приводит РБК.

Она отметила, что на протяжении всех периодов подъема заболеваемости, среднесуточный показатель заражений коронавирусом не превышал 30 тысяч.

«Сейчас мы близки к преодолению этого негативного рубежа», — заявила вице-премьер.

Ранее Голикова сообщила, что число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 возросло в 67 из 85 российских регионов. Также она добавила, что рост заболеваемости с начала сентября составил 31 процент.

За минувшие сутки в России зарегистрировали 25 110 новых случаев коронавируса. Днем ранее в стране зафиксировали 25 781 случай COVID-19.