В Кировской области часть жителей обязали вакцинироваться против COVID-19

В Кировской области назвали категории граждан для обязательной вакцинации против COVID-19

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для работников сфер общественного питания и специалистов ЖКХ. Постановление об этом подписала глава регионального Роспотребнадзора Елизавета Белоусова, документ

опубликован на сайте службы.

В документе отмечается, что к этой мере пришлось прибегнуть для остановки распространения COVID-19 в регионе. Прививка станет обязательной для работников сферы торговли, бытовых услуг и общественного питания, салонов красоты, отделений финансовых организаций и почты.

Руководству всех форм собственности необходимо в срок до 10 ноября привить своих работников первым компонентом вакцины, а в срок до 10 декабря — вторым. В указанные сроки необходимо привить не менее 80 процентов работников. Списки всех сотрудников нужно предоставить в медицинский организации к 15 октября.

Ранее в Московской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей. В частности, прививку должны сделать не менее 80 процентов сотрудников сферы услуг, а также тех организаций, работа которых предполагает постоянный контакт с людьми.