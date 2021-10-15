Власти назвали число прошедших экспресс-тесты на COVID-19 москвичей

Заммэра Ракова: с 11 октября экспресс-тесты на COVID-19 прошли 13 тысяч москвичей

Экспресс-тестирование на антиген к COVID-19 прошли 13 тысяч жителей Москвы, за прошедшие сутки их число составило три тысячи. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, более 12 тысяч москвичей получили отрицательный результат, только 650 человек — положительный.

Ракова пояснила, что всем людям, которые получили положительные результаты, сделали ПЦР-тест. Сейчас он готов у 560 человек, диагноз подтвержден у 78 процентов из них.

Москвичам начали делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 в 20 точках города с понедельника, 11 октября. Их проводят в ГУМе, ЦУМе, фудмолле «Депо» и в центрах госуслуг «Мои документы». Для скрининга необходим паспорт, детям — свидетельство о рождении.

Впервые экспресс-тесты в московских клиниках применили 1 октября. Тогда их начали делать всем москвичам с симптомами ОРВИ. В тестовом режиме врачи использовали эту систему с июля, отметила Ракова.