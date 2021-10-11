Обнаружен вероятный путь передачи коронавируса человеку

Коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через диких животных, которые содержались на фермах в ряде регионов Китая. Об обнаружении вероятного пути распространения инфекции сообщило The Washington Post (WP).

Согласно отчету, составленному по итогам поездки репортера WP в провинцию Хубэй, в регионе еще в конце 2019 года сложились все условия для распространения инфекции. Известно, что в западной части провинции, где располагается префектура Эньши, в огромных системах карстовых пещер обитают не менее семи видов подковообразных летучих мышей. Как минимум один из них — Rhinolophus affinis — был носителем коронавируса, на 96 процентов совпадающего с SARS-CoV-2.

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Как отмечает WP, в Эньши на протяжении многих лет существовали фермы, на которых местные жители разводили диких животных. По оценкам китайских властей, всего на 290 фермах содержались от 450 до 780 тысяч животных: циветты, хорьки, барсуки, енотовидные собаки и кабаны. При этом многие фермы располагались в непосредственной близости от входов в пещеры. В дальнейшем выращенные в подобных местах животные продавались живыми на рынках, в том числе и в Ухане, где произошла первая вспышка коронавируса.

По мнению издания, именно содержащиеся на фермах дикие животные могли стать промежуточным звеном при передаче вируса от летучих мышей к человеку. Известно, что продажу диких животных на рынках в Эньши запретили всего за восемь дней до того, как Китай официально объявил о распространении загадочной инфекции в Ухане. В дальнейшем часть фермеров отказалась от содержания диких животных из-за введенных ограничений, а некоторые фермы и вовсе были закрыты.

Китайские власти отказались комментировать информацию о том, что живые дикие животные действительно продавались на рынке в Ухане до вспышки коронавируса. Кроме того, отмечает The Washington Post, во время поездки репортера газеты по фермам, где ранее содержались дикие животные, за ним следовали неизвестные мужчины, которые позже проводили некие беседы со всеми, кто соглашался дать интервью.

Ранее американские ученые сообщили, что коронавирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. По их данным, в 2012-м шахтеры в Ухане заболели болезнью, похожей на пневмонию, после контакта с пометом летучих мышей в одной из пещер. После этого уханьские ученые нашли в том же месте следы коронавируса летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов схож с COVID-19.