Впервые опубликованы фотографии «дельта»-штамма коронавируса

Центр «Вектор» впервые опубликовал фото «дельта»-штамма COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Индийский штамм коронавируса, также называемый «дельта»-вариантом, быстрее обычного вызывает высокую вирусную нагрузку в горле, поэтому инфицированные им могут заражать других, даже не зная, что заражены сами.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили вероятность вытеснения «дельты» вариантом AY.4.2. Вероятность вытеснения старой версии «дельта»-штамма коронавируса новым вариантом AY.4.2 существует, но это вряд ли произойдет теми же стремительными темпами.

В ведомстве также напомнили о подготовке перед сдачей ПЦР-теста. Проводить анализ следует не раньше, чем после 3–4 часов от последнего приема пищи. Перед ПЦР-тестом также не рекомендуется принимать лекарственные спреи и капли. Это может привести к ложноотрицательному результату.