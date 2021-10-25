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Гинцбург назвал лучший срок для ревакцинации от COVID-19

Гинцбург: оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19 составляет шесть месяцев
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19 составляет шесть месяцев. Такое мнение он выразили в интервью ТАСС.

По словам специалиста, именно такой период до повторной прививки обеспечит наибольший ответ иммунной системы на препарат. Он добавил, что шестимесячный перерыв обусловлен и появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень защитных антител.

«Имунный паралич»

Подобного мнения о частоте ревакцинации придерживается и клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По его словам, слишком частая ревакцинация от COVID-19 может дать обратный эффект и вызвать «иммунный паралич».

Он призвал граждан не перебарщивать с ревакцинацией, чтобы не истощить иммунную систему, и на фоне гипериммунизации не получить обратный эффект — вторичный иммунодефицит.

Вакцина против QR-кодов

В интервью ТАСС Гинцбург также заявил, что система QR-кодов, введенная в ряде российских регионов для улучшения эпидемиологической обстановки, должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов населения страны.

Врач заверил, что если в стране будет осуществляться жесткий контроль за наличием QR-кодов, то в течение двух месяцев большинство россиян пройдут вакцинацию. «А если это будет спустя рукава и не будет жестких границ между вакцинированными и невакцинированными, то будут постоянные волны», — считает врач.

Гинцбург напомнил о необходимости сохранения жесткой дистанции между вакцинированными и невакцинированным. По его мнению, система QR-кодов уже показала свою эффективность в этой области во многих странах мира, где она была введена ранее и где до сих пор для непривитых граждан действуют ограничения на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой.

Ревакцинация Путина

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о предстоящей ревакцинации Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, Путин непременно пройдет ревакцинацию от коронавируса, однако сейчас у российского лидера сохраняются высокие титры антител. Покажут ли россиянам процесс ревакцинации, будет зависеть от мнения самого президента. На вопрос о том, изменилось ли мнение Путина после первой вакцинации, Песков ответил, что ему об этом неизвестно. «Как он решит, так и будет. Но это личное решение человека», — заключил он.

В конце июня Путин сообщил, что привился российской вакциной «Спутник V». Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря 2020 года, однако для категорий граждан из групп риска прививка была доступна с 5 декабря.

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