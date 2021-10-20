Россиянам рассказали об опасности витамина D при борьбе с коронавирусом

Витамин D может быть опасен при борьбе с коронавирусом, потому что при слишком большой дозировке повышается уровень кальция в крови, что, в свою очередь, провоцирует образование тромбов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал российский врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«А если принимать его в обычных дозах, рекомендованных, или хотя бы с превышением в 2-3 раза от рекомендованных, то он будет очень полезен — это позволяет иммунной системе проявить себя во всю мощность. Когда клетки иммунной системы получают витамины, они очень хорошо себя чувствуют и борются с инфекциями», — добавил специалист.

Считается, что коронавирус особенно опасен для людей, у которых есть проблемы с сосудами, в том числе и потому, что он сам может стать причиной возникновения тромбозов. Инфекция не только вызывает сгущение крови, но и поражает клетки внутренней поверхности кровеносных сосудов, объяснял сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. Как рассказывал врач-терапевт Андрей Кондрахин, риск смертности от тромбозов напрямую связан с тем, в какой форме человек перенес болезнь — если у пациента изначально были проблемы со свертываемостью крови, то риски значительно возрастают.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что слишком большое количество витамина D может привести к гиперкальцемии, котору можно отследить по некоторым симптомам, таким как головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в суставах, тошнота и рвота, спазмы в животе, а также расстройство пищеварения и запоры.

