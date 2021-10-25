В Роспотребнадзоре напомнили о подготовке перед сдачей ПЦР-теста

В Роспотребнадзоре сообщили, что перед сдачей ПЦР-теста не рекомендуется есть и пить

Перед сдачей ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию не рекомендуется есть и пить, в том числе алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

«Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае, пациент может получить ложноотрицательный результат», — уточнили в ведомстве.

Проводить анализ следует не раньше, чем после 3–4 часов от последнего приема пищи. Перед ПЦР-тестом также не рекомендуется принимать лекарственные спреи и капли. Это может привести к ложноотрицательному результату.

Ранее глава Минздрава сообщил, что в шести российских регионах ситуация с COVID-19 остается напряженной, там требуется применять индивидуальный подход при введении ограничительных мер. Среди таких регионов Мурашко назвал три республики — Удмуртия, Башкирия и Татарстан. Помимо этого, в список Минздрава попали Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, а также Пермский край.