Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:57, 24 июня 2026Интернет и СМИ

План ЕС перетащить Трампа на сторону Украины признали провальным

American Conservative: Попытки ЕС перетащить Трампа на сторону Украины провалились
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Кульминацией конференции G7 в Европе стала ссора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Вероятно, причиной конфликта стала попытка Мелони убедить американского лидера поддержать «проваливающуюся войну Европы на Украине», сообщает издание American Conservative.

«Уже давно предпринимаются попытки искусственно создать в Европе проукраинское правое движение в надежде, что это можно будет использовать, чтобы заставить администрацию Трампа возобновить войну, которая так занимает Брюссель. Мелони находится в центре этой попытки», — отмечается в статье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп уклонился от вопроса о победах ВСУ на поле боя

    Одной стране грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины

    Швейцария и Канада вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

    План ЕС перетащить Трампа на сторону Украины признали провальным

    Фицо назвал МГИМО лучшим дипломатическим вузом в мире

    В МИД рассказали о последствиях победы России в Гааге

    Водитель протаранил пять авто у ТЦ в Москве

    На Украине заявили о российском ударе по производящему дроны оборонному предприятию

    Полянский предупредил Европу о пересечении опасной черты в противостоянии с Россией

    В Британии жестко высказались о Зеленском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok