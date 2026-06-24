American Conservative: Попытки ЕС перетащить Трампа на сторону Украины провалились

Кульминацией конференции G7 в Европе стала ссора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Вероятно, причиной конфликта стала попытка Мелони убедить американского лидера поддержать «проваливающуюся войну Европы на Украине», сообщает издание American Conservative.

«Уже давно предпринимаются попытки искусственно создать в Европе проукраинское правое движение в надежде, что это можно будет использовать, чтобы заставить администрацию Трампа возобновить войну, которая так занимает Брюссель. Мелони находится в центре этой попытки», — отмечается в статье.