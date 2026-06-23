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21:58, 23 июня 2026Мир

Мелони сделала заявление о перепалке с Трампом

Мелони выразила надежду, что отношения Италии и США вернутся к нормальному состоянию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСаммит G7

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что отношения Соединенными Штатами вернутся к нормальному состоянию после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом. Она высказалась об этом во время выступления на форуме в Риме.

Мелони заявила, что не собирается продолжать конфронтацию.

«Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании совета министров», — указала итальянский премьер.

Ранее Трамп заявил, что Мелони «умоляла» его о совместном фото во время саммита «Большой семерки» (G7) во Франции. Глава Белого дома подчеркнул, что не был обязан это делать, но ему было ее жаль и он согласился. Премьер Италии, в свою очередь, назвала это утверждение «полностью выдуманным»

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