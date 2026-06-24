В МИД рассказали о последствиях победы России в Гааге

МИД: Победа России в Гааге имеет большие политические и геополитические последствия

Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что победа РФ в арбитраже Гааги по иску Украины имеет большие политические и геополитические последствия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Победа России в арбитраже имеет большие политические и геополитические последствия, любые претензии юридически на пространство вокруг Крыма международным органом были отвергнуты», — отметил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что победа России над Украиной в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море имеет большое значение для будущего.