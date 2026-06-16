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11:31, 16 июня 2026Россия

Медведев оценил значение победы России над Украиной в Гааге

Медведев заявил о большом значении победы России над Украиной в Гааге для будущего
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Победа России над Украиной в Постоянной палате третейского суда в Гааге по делу о правах на прибрежные воды рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море имеет большое значение для будущего. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во «ВКонтакте».

Ранее о том, что суд в Гааге отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, сообщил МИД России. Также отклонено требование Киева по демонтажу Крымского моста.

По словам Медведева, таким образом, международный суд впервые признал суверенитет России в новых границах. «Но с точки зрения текущей ситуации решение третейского суда совершенно безразлично. Бандеровская "Украина" плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», — написал он.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение суда словами «нам обещали "Гаагу" — мы ее получили».

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