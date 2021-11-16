Оценена безопасность назальной вакцины от коронавируса

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости оценил безопасность назальной вакцины от коронавируса. По его словам, побочных эффектов в ходе испытаний не было зафиксировано.

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«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — отметил глава организации.

Гинцбург добавил, что вопрос об использовании назальной вакцины вместо классической прививки будет решать в процессе клинических испытаний, однозначного ответа на него пока нет. Прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже, это также выяснится в процессе исследования.

Ранее глава центра Гамалеи заявил об отсутствии негативных последствий многократной ревакцинации от коронавируса. По его словам, «абсолютно никаких» негативных последствий для организма не было зафиксировано.

