Оценена безопасность назальной вакцины от коронавируса

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости оценил безопасность назальной вакцины от коронавируса. По его словам, побочных эффектов в ходе испытаний не было зафиксировано.
«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — отметил глава организации.
Гинцбург добавил, что вопрос об использовании назальной вакцины вместо классической прививки будет решать в процессе клинических испытаний, однозначного ответа на него пока нет. Прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже, это также выяснится в процессе исследования.
Ранее глава центра Гамалеи заявил об отсутствии негативных последствий многократной ревакцинации от коронавируса. По его словам, «абсолютно никаких» негативных последствий для организма не было зафиксировано.