Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий многократной ревакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, «абсолютно никаких» негативных последствий для организма не было зафиксировано.

Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо Александр Гинцбург об уровне антител при многократной ревакцинации от COVID-19

Ревакцинация «Спутником Лайт»

Говоря о повторной вакцинации препаратом «Спутник Лайт», Гинцбург отметил, что в условиях распространения дельта-штамма COVID-19 это необходимо делать раз в полгода. По его мнению, эта рекомендация «очень критичная».

Ученый объяснил важность ревакцинации тем, что по прошествии шести месяцев у человека, если он постоянно не сталкивается с чужеродным антигеном, понижается уровень антител.

При этом врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что «Спутник V» — самый эффективный препарат для ревакцинации, так как он предотвращает тяжелое течение болезни, летальный исход и само заболевание.

Уровень антител

Изменения числа антител через несколько месяцев после вакцинации от COVID-19 описал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, через три месяца титр антител у вакцинированного пациента снижается втрое, а спустя шесть месяцев — в десять раз. Это происходит из-за низких темпов ревакцинации, пояснил он.

Также Крючков рассказал о проблеме, при которой изначально вакцинированные люди, переболевшие коронавирусной инфекцией, не могут вовремя сделать очередную прививку, сохранив высокий уровень коллективного иммунитета.

В свою очередь, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил о необходимости продолжения активной программы ревакцинации ранее переболевших и вновь вакцинированных людей.

Если мы сейчас притормозим, то мы не просто на месте останемся, а шаг вперед, два шага назад будет. Сергей Токарев о необходимости ревакцинации

Ударная доза

Как объяснял врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, для того, чтобы организм выработал антитела в большом количестве, необходимо через пять-шесть месяцев после перенесенного коронавируса или вакцинации пройти повторную вакцинацию. В этом случае начнет работать клеточный иммунитет и уровень антител будет огромным — от 2 до 5,6 тысячи единиц.

Специалист отметил, что после первой вакцинации организм человека выработает высокий уровень антител. Однако проблема заключается в том, что они будут быстро падать, «потому что иммунитет так устроен». «Если нет контакта с инфекцией, зачем держать антитела, тратить энергию и белок. Иммунная система их экономит», — объяснил врач.

При повторном заражении или контакте с вирусом при ревакцинации, начинают работать клетки памяти. «А клеточный иммунитет долгосрочный, он будет поддерживать человека долго, дольше пяти месяцев», — подытожил Болибок.

Коллективный иммунитет

10 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что уровень коллективного иммунитета в стране было бы желательно довести до 90-95 процентов. При этом в настоящее время, уточнила она, в среднем по стране данный показатель составляет 48,4 процента.

По ее словам, чтобы добиться достижения коллективного иммунитета в 80 процентов, необходимо привить около 22 миллионов человек и ревакцинировать примерно 9 миллионов человек.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае задержки с достижением коллективного иммунитета в стране многие усилия, предпринятые в рамках борьбы с распространением коронавируса, пойдут насмарку. При этом он подчеркнул, что информацию о важности достижения коллективного иммунитета необходимо донести не только до членов кабмина, но и до всех жителей страны.

По состоянию на 12 ноября, в России привито первым компонентом вакцины 63 124 096 человек, полную вакцинацию прошли 57 961 578 россиян. Таким образом, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 49 процентов. Такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.ру.

