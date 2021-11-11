Россиянам назвали способ получить ударную дозу антител для защиты от COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал способ получить ударную дозу антител для защиты россиян от COVID-19. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

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По его словам, чтобы организм выработал антитела в большом количестве, необходимо через пять-шесть месяцев после перенесенного коронавируса или вакцинации пройти повторную вакцинацию. В таком случае начнет работать клеточный иммунитет и уровень антител будет огромным — от 2 до 5,6 тысячи единиц.

Болибок отметил, что после первой вакцинации организм человека выработает высокий уровень антител, но проблема в том, что они будут быстро падать, «потому что иммунитет так устроен». «Если нет контакта с инфекцией, зачем держать антитела, тратить энергию и белок. Иммунная система их экономит», — объяснил медик.

При повторном заражении или контакте с вирусом при ревакцинации, начинают работать клетки памяти. «А клеточный иммунитет долгосрочный, он будет поддерживать человека долго, дольше пяти месяцев», — подытожил специалист.

По данным на 11 ноября, в России за минувшие сутки выявили 40 759 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 8 952 472.