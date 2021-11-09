Российский врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации

Российский врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости назвал самый эффективный препарат для ревакцинации против коронавируса.

По словам специалиста, ревакцинироваться от COVID-19 можно любой российской вакциной, однако самой эффективной он назвал «Спутник V», так как она предотвращает тяжелое течение болезни, летальный исход и само заболевание.

«Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому еще не опубликованы, идут исследования», — пояснил специалист.

По словам Тимакова, зарубежные исследования показывают, что комбинация различных вакцин эффективна для предотвращения заражения, комбинированный иммунитет может более активно формировать вируснейтрализующие антитела.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) профессор Сантьяго Мас-Кома в беседе с «Лентой.ру» посоветовал обязательно проходить ревакцинацию третьей дозой, поскольку иммунная защита после прививки от коронавируса сохраняется лишь несколько месяцев. Он уточнил, что лучше всего ревакцинироваться препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая дельта-вариант, для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины.

