«Вектор» оценил уровень защиты «ЭпиВакКороны»

Прививка «ЭпиВакКорона» обеспечивает защиту, уровень которой сопоставим с другими применяемыми в России вакцинами от COVID-19. Такую оценку «Интерфаксу» привели в научном центре «Вектор».

«Результаты клинических исследований I-II фазы свидетельствуют о высокой иммунологической эффективности препарата: у всех получивших вакцину добровольцев были выявлены антитела, которые сохранялись минимум в течение полугода после прививки, что полностью соответствует рекомендованному министерством здравоохранения полугодовому интервалу перед ревакцинацией», — сказал разработчик вакцины.

В научном центре заверили, что «результаты постоянного мониторинга генетической изменчивости нового коронавируса, включая варианты, вызывающие обеспокоенность, показывают, что выявляемые мутации, влияющие на свойства вируса, не попадают в участки, которые кодируют пептиды, входящие в состав вакцины, благодаря этому они не теряют актуальности и не требуют замены».

Согласно данным, представленным «Вектором», к настоящему времени произведено 12 459 030 доз «ЭпиВакКороны», из которых в гражданский оборот введено 9 241 740 доз.

В октябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в скором времени начнут экспортировать за рубеж. Первой страной, куда препарат будет направлен, станет Венесуэла. Соответствующее соглашение уже подписано.

В том же месяце глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавируса.

На данный момент в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».