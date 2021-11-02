В еще одном российском регионе закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В Свердловской области закончился запас вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков во время брифинга, его слова передает ТАСС.

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«Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, пока я еще не могу сказать, в какое именно время», — сказал Креков.

При этом замгубернатора отметил, что запасов вакцины «Спутник V» достаточно. В регионе она присутствует в количестве 300 тысяч доз. Уточняется, что оба компонента препарата есть во всех медучреждениях области.

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области выявили 718 случаев заражения коронавирусом. 501 человека с COVID-19 выздоровели, 28 скончались. За все время пандемии в регионе зарегистрировали 158 812 случаев коронавируса, из которых 142 952 выздоровели, а 7532 умерли.

Ранее в еще одном российском регионе — Воронежской области — закончились запасы вакцины «Спутник Лайт». Уточняется, что в регионе в наличии 84 726 доз «Гам-КОВИД-Вака», 9585 доз «ЭпиВакКороны» и 1468 доз «КовиВака».