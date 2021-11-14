Ученые связали риск возникновения побочных эффектов после вакцинации со страхом

Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса зависят от чувства страха пациентов. К таким выводам пришли датские ученые, результаты исследования опубликовал журнал Psychotherapy and Psychosomatics.

По словам авторов работы, риск побочных эффектов от препаратов выше у людей, которые заранее готовятся к негативным последствиям. Само исследование проводилось в форме опроса пациентов об ожидаемых побочных явлениях после вакцинации и сравнении их слов с реальным положением дел после прививки.

«Мы знаем, что количество побочных эффектов зависит от возраста, пола и типа вакцины. Но теперь мы также видим, что ожидания людей по поводу побочных эффектов сами по себе способствуют их возникновению у конкретного человека», – отметила профессор Орхусского университета Лене Васе.

«Если вы будете говорить людям, что у 95 процентов привившихся нет никаких побочных эффектов, вы увидите, что от них станет страдать меньше людей», – заключила эксперт.

Женщина призвала больше информировать людей о свойствах вакцин и лекарств для снижения психосоматических побочных эффектов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный среди россиян миф о прививке от коронавируса. Как отметил доктор, многие люди верят, что препарат, который вводится им при вакцинации, остается в организме на всю жизнь, «сидит и делает свое злое дело внутри». Однако подобные убеждения ошибочны, подчеркнул он, препарат выводится из организма за месяц.

