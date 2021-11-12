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Сообщение о мутациях новорожденных из-за вакцин оказалось недостоверным

Информация о том, что у вакцинированных матерей рождаются мутанты, оказалась недостоверной
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сообщение о том, что младенцы вакцинированных матерей во время пандемии коронавируса рождаются с мутациями, а в США их признают «трансчеловеками», оказалось недостоверным.

Первоисточником этой информации стали видеозаписи сообщества «ВКонтакте» «Метаморфозы сознания». 27 сентября группа добавила ролик из TikTok, в котором показан новорожденный с вытянутым черепом и черными глазами, самостоятельно держащий голову. В описании к видео утверждается, что это побочные эффекты коронавируса, а американский суд признал новорожденных от вакцинированных матерей «трансчеловеками».

Сообщество использовало видео из TikTok-аккаунта пользовательницы с ником larasaadeddine1. Младенца она называет «дитя пандемии».

При этом на ее аккаунте есть видео, выложенное в декабре 2020 года, в котором она рассказывает о ходе своей беременности уже после рождения двух близнецов. Это указывает на то, что женщина забеременела до пиковой стадии пандемии коронавируса и не могла пройти вакцинацию в период беременности или до зачатия.

Хэштег #pandemicbaby (#дитяпандемии) получил широкое распространение в TikTok. Пользователи сопровождают им видео со своими детьми, у которых якобы возникли проблемы со здоровьем из-за вакцинации или коронавируса. К примеру, такие видео опубликованы в аккаунтах mamahouli, sonyased5, therossfamily3 и многих других.

Родители, публикующие видео, не приводят задокументированных доказательств, как связаны особенности внешности младенцев с пандемией или вакцинацией. На дальнейших видео аккаунта larasaadeddine1 видно, что ее дети растут здоровыми. Кроме того, мать признала, что хэштег #pandemicbaby был шуткой и что она не делала вакцину во время беременности.

Информация о том, что новорожденных признают «транслюдьми», не подтвердилась, похожих постановлений не нашлось ни у одного суда в США.

Эффекты «вытянутой головы» и «черных глаз» являются распространенными у новорожденных. Асимметрия черепа проявляется у младенцев из-за того, что костные ткани головы не сформированы. После прохождения родового канала голова младенца может частично деформироваться, однако эффект проходит спустя несколько дней или недель, после формирования черепных костей.

«Черные глаза» — это иллюзия, возникающая из-за опухших век у новорожденных. Они закрывают белки глаз, благодаря чему у младенцев виден только зрачок.

Информация о новорожденных-«трансчеловеках» не получила широкого распространения в русскоязычном сегменте сети. У себя ее опубликовали группы «ВКонтакте» «Людей держат за скот», «Для верных Царю искупителю», а также несколько пользователей «ВКонтакте» с соцсети «Одноклассники».

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