Инфекционист раскрыл три сценария развития коронавируса

Инфекционист Жемчугов: у коронавируса SARS-CoV-2 есть три варианта развития

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл три сценария развития коронавируса SARS-CoV-2. Он рассказал в интервью радио Sputnik, что коронавирус постоянно мутирует.

По словам инфекциониста, пути дальнейшей эволюции SARS-CoV-2 можно просчитать с учетом знаний о развитии других вирусов.

«Первый вариант — коронавирус SARS-CoV-2 может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус". Второй вариант — он может пропасть, как SARS и MERS. Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — рассказал Жемчугов.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл данные об уровне антител при многократной ревакцинации от коронавируса. «Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — рассказал Гинцбург. Он добавил, что никаких негативных последствий для организма не зафиксировано.