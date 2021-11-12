Врач назвал единственную причину для медотвода от вакцинации

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в каком случае россиянам могут дать медотвод от вакцинации против коронавируса, сообщает ТАСС.

Специалист рассказал, что причиной для выдачи медотвода от прививки против COVID-19 служит нежелательная тяжелая реакция на конкретный препарат. Он назвал это единственным противопоказанием к вакцинации.

«Если, например, ввели некую вакцину векторную, на нее была тяжелая реакция, то эту вакцину, только ее, не стоит дальше применять. И даже этому человеку можно вакцинироваться другой вакциной уже с соответствующими мерами предосторожности. Остальные противопоказания все временные, частные», — объяснил Жемчугов.

Иммунолог призвал россиян с хроническими заболеваниями вакцинироваться в первую очередь, поскольку для них инфекция представляет наибольшую опасность.

«Люди с большим количеством болезней наиболее подвержены тяжелому течению и летальным исходам. Их нужно в первую очередь вакцинировать, но тут должен вмешиваться лечащий врач по основному заболеванию, определять график вакцинации и вид вакцины», — заключил он.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта и в общественных местах. В Госдуме такую меру посчитали необходимой. При введении QR-кодов в транспорте и общественных местах в России объявят переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года.