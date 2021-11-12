Иммунолог спрогнозировал выход России из пандемии коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал, когда Россия сможет выйти из пандемии. Согласно его подсчетам, это может произойти в ближайшие полтора-три года. Все зависит от того, как быстро выработается коллективный иммунитет, добавил медик.

Пандемия сойдет на нет в результате всеобщей тотальной вакцинации или развития естественных событий, сообщил Болибок. Говоря о конкретных сроках, медик высказал предположение, что COVID-19 отступит спустя четыре-пять волн дельта-штамма, если не возникнет новых более агрессивных вариантов коронавируса.

«В России мы говорим, что у нас только первая волна дельты. Она началась с сентября. Длится волна обычно четыре-пять месяцев. Интервал между первыми волнами был примерно семь месяцев, поскольку иммунитет держится шесть месяцев, и на седьмой месяц он начинает ослабевать, соответственно, начинается новая волна. По дельта-штамму мы пока не знаем, насколько стойким будет иммунитет, приобретенный после переболевания. Мой прогноз: должно пройти минимум три, а скорее всего, четыре-пять волн с интервалом в шесть-семь месяцев, после чего мы достигнем коллективного иммунитета, который защитит нас от новых вариантов коронавируса. То есть нам потребуется от полутора до трех лет», — высказался иммунолог.

Он отметил, что каждая новая волна будет выявлять чувствительных к коронавирусу людей. По прошествии новых вспышек заболеваемости коллективный иммунитет будет развиваться. Это будет продолжаться до тех пор, пока он не достигнет протективных значений, заявил Болибок. «Всемирная организация здравоохранения озвучила, что такие значения будут начинается от 260 BAU. Наш центр Гамалеи считает, что это значение должно составлять 300-400 единиц BAU. Так будет развиваться коллективный иммунитет, если не достичь его вакцинацией», — резюмировал иммунолог.

Настройка препаратов

Разработчики вакцин должны заняться «настройкой» своих препаратов, для того чтобы соответствовать запросу реального времени, отметил он. «Как мы знаем, эффективность против первоначального уханьского штамма была высокой. По отношению к дельте она, к сожалению, упала до 70 процентов. То есть получается, вакцинируя 100 процентов населения, мы приобретаем коллективный иммунитет к коронавирусу только на уровне 70 процентов. В итоге на старых вакцинах достижение коллективного иммунитета до того уровня, который прекратит пандемию, практически невозможно», — сообщил Болибок.

Он добавил, что в данной ситуации у россиян выход один — опора и на естественную иммунизацию за счет переболевания или вирусоносительства, и на вакцинацию.

10 ноября врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов раскрыл сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом. По его мнению, в течение недели пик заболеваемости COVID-19 должен превратиться в плато, а еще через две-три недели уровень должен снизиться.