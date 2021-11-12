Гинцбург расскрыл необходимый уровень антител для борбы с дельта-штаммом

Для того победы над дельта-штаммом коронавируса необходимо поддерживать высокий уровень антител в крови. Об этом РИА Новости рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что «дельта» опаснее предшествующих штаммов, в том числе «уханьского». Поэтому, отметил врач, и ревакцинироваться нужно чаще. По словам Гинцбурга, если при распространении старых штаммов достаточно было делать повторную прививку полтора-два раза в год, то сейчас нужно делать это чаще.

«Потому что так он взаимодействовал с нашим организмом, что клетки памяти, которые образуются после вакцинации, могли нам помогать, а с дельта-штаммом такого, к сожалению, нет. Здесь надо постоянно держать высокий уровень антител в крови», — пояснил медик. Гинцбург отметил, что только так можно не допустить проникновения коронавируса в клетки организма, иначе человек заболеет.

Ранее Александр Гинцбург рассказал , что в России осуществляется разработка лекарства для подавления размножения COVID-19. По его словам, существуют несколько лекарственных средств, которые способны подавлять размножение коронавируса, однако они не могут делать это настолько хорошо, чтобы с их помощью можно было лечить больных в тяжелом состоянии.

