Гинцбург рассказал о разработке подавляющего размножение COVID-19 лекарства

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что в России осуществляется разработка лекарства для подавления размножения COVID-19. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, существуют несколько лекарственных средств, которые способны подавлять размножение коронавируса, однако они не могут делать это настолько хорошо, чтобы с их помощью можно было лечить больных в тяжелом состоянии. Гинцбург отметил, что в центре Гамалеи идет работа над созданием препаратов, целенаправленно подавляющих вирус. «Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев. Нужно больше времени», — добавил он.

Ранее Гинцбург заявил о том, что в России разрабатывают лекарство из антител для лечения пациентов с COVID-19. «Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — сказал глава центра Гамалеи. По его словам, клинические испытания препарата для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение трех-четырех месяцев они завершатся.

