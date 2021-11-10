В России завершены исследования вакцины от COVID-19 для подростков

В Минздраве заявили, что исследования вакцины от COVID-19 для подростков завершены

Исследование вакцины для подростков от COVID-19 завершено, в данный момент специалисты изучают полученные результаты. Об этом сообщили в Минздраве России, передает РИА Новости.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что детская вакцина от коронавируса — это «Спутник V», разведенный в пять раз. По его словам, итоги исследований показали, что препарат эффективен и безопасен.

28 октября стало известно, что в Москве начался предварительный отбор добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 для подростков. В первом этапе исследований принимали участие 99 подростков.