Гинцбург рассказал о детской вакцине от коронавируса

Гинцбург рассказал, что детская вакцина от COVID-19 — это разведенный в 5 раз «Спутник V»

Детская вакцина от коронавируса — это «Спутник V», разведенный в пять раз. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Российской газете».

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

По его словам, результаты клинических испытаний вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет находятся в Минздраве. Итоги исследований показали, что препарат эффективен и безопасен, подчеркнул Гинцбург.

«Эффективность даже, то есть количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой вакцинации, многократно превышает количество антител, которые образуются у взрослых в результате вакцинации полным "Спутником"», — рассказал глава центра имени Гамалеи.

Он объяснил, что так происходит благодаря иммунной системе подростков, которая лучше реагирует на чужеродные антигены. Гинцбург добавил, что мощности для производства детской вакцины уже готовятся.

Ранее Гинцбург раскрыл название детской вакцины от коронавируса. По его словам, препарат может называться «Спутник М», в котором буква «М» будет означать «для маленьких».