Российский врач заявила о «хвосте последствий» после COVID-19 у детей

Даже переболевшие COVID-19 бессимптомно дети сталкиваются с «очень длинным хвостом последствий», об этом заявила на форуме «Сообщество» главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова, сообщает РИА Новости.

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Она отметила, что полтора года назад исследователи наблюдали группу детей из Москвы, перенесших коронавирусную инфекцию, часть из них болели в легкой форме или бессимптомно.

Врач подчеркнула, что через 1-3 месяца после выздоровления у ребят появлялись изменения в состоянии здоровья как соматического, так и познавательного характера.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что концентрация вакцины от коронавируса «Спутник V» снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз — для детей младшего возраста.