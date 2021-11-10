Гинцбург предупредил о новых волнах пандемии COVID-19 каждые три месяца

Гинцбург: новые волны пандемии будут повторяться каждые 3 месяца, если не вакцинироваться

Новые волны пандемии коронавируса будут повторяться каждые три месяца, если Россия не достигнет нужного уровня коллективного иммунитета в кратчайшие сроки. Об этом предупредил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует ТАСС.

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«Если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая», — заявил Гинцбург.

Пандемия не будет самоподдерживающийся, если от COVID-19 вакцинируются 70 процентов жителей — это написано в любом учебнике по эпидемиологии, подчеркнул специалист. Он рассказал, что при формировании коллективного иммунитета пандемия станет самозатухающей.

Глава центра имени Гамалеи добавил, что российская вакцина «Спутник V» способствует формированию более широкого спектра антител к коронавирусу — это делает ее более эффективной против индийского штамма.

Ранее Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19. Он отметил, что быть невакцинированным от коронавируса так же нехорошо, как плеваться или ходить с грязными руками.